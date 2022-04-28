蘭嶼八代灣海灘出現1件防疫隔離衣。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣蘭嶼鄉紅頭村八代灣海灘27日有民眾發現貌似人形的不明物體，民眾從遠看嚇壞，一度以為是浮屍，近看才發現是1件2米長的防疫用隔離衣，趕緊通報蘭嶼鄉公所處理。蘭嶼縣議員黃碧妹呼籲醫療廢棄物應妥善處置，台東縣環保局則表示自疫情開始後，海洋廢棄物不斷增加，其中以廢棄口罩居多。

遠看貌似人形嚇壞居民，隨後發現是防疫用隔離衣，當地人很擔心疫情逐漸擴散到島上。黃碧妹說，這樣實在不妥，醫療廢棄物應好好處理，因隔離衣上沒有任何註記，因此不確定從哪裡飄過來的，很不可思議，若未來有類似物件海漂過來，島上居民就常常暴露在不安全的環境中。

蘭嶼鄉清潔隊28日在當地立即焚燒掉這件防疫隔離衣，初步研判，不是我國醫療人員使用的，可能是鄰國用完丟棄隨海漂過來的。其實海漂的廢棄防疫物資已不是第1件，台東縣環保局指出，自從2020年疫情爆發到現在，台東縣的海洋垃圾就清出1萬3000多公斤各式垃圾，比疫情前還要多，其中為數最多的是口罩。