為慶祝70週年，台北圓山飯店宣布發行「圓山70國宴紀念酒」，圓山飯店今年為國宴準備的酒品特以「圓山70國宴紀念酒」為名，酒標為圓山駐店藝 術家祁慶玲女士所設計，以圓山總統行館外廊之晨曦光芒、夕陽餘暉，以及氣勢非凡之長廊斗拱所共同呈現出之壯闊澎湃美景為發想，襯托出本酒品非凡多元香醇之酒質。

圓山飯店指出，「圓山70國宴紀念酒」限量發行3,000瓶，除預留一部分供國宴、飯店貴賓，以及圓山尊爵酒藏俱樂部會員選用外，將釋出部份供各界購買收藏。按照過去幾年的經驗，一開賣就秒殺，今年應該也不例外。

「圓山國宴70紀念酒」以本土水果為發想，由台酒資深的首席調酒師以「雪莉桶」、「泥煤麥芽原酒」、「波本桶」、「柳丁酒桶」、「梅子酒桶」及「葡萄酒桶」等風味桶進行勾兌，製造出多層次的香氣，陳年數月，酒液中奔放著熱帶水果氣息，初聞以青梅及香草奶油為主，中層展現出柳丁、芒果、太妃糖及榛果巧克力等風味，接著以木質調性收尾，入口甜香，中後段帶出茶香及橙皮，口感豐厚甜潤，是一款調和極致且具台灣風土氣息的威士忌。

「圓山國宴70紀念酒」，每瓶預購價3,800元，自5月27日早上10點至下午17點，採電話實名登記預購，登記額滿即停止受理。每位限登記預購2組，售完為止。

圓山飯店表示，現場取貨時應出示合法證件方得付款取貨。請已受理登記人士在2022年6月1日(三)至6月6日(一)共六日，每天上午十點至下午五點止，親至本飯店外賣部(1F)付款取貨；已受理登記人士未能於期限內取貨將視同棄權。相關洽詢登記辦法等，請隨時關注飯店公告之最新消息。

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