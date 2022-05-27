獲國民黨提名參選台北市長的立委蔣萬安（中）27日首度公開行程就是拜會前總統馬英九，蔣受訪時大讚馬前總統在任台北市長時，為市政打下良好基礎。（張鎧乙攝）

國民黨立委蔣萬安獲提名參選台北市長後，27日第一站公開拜會行程，選擇向擔任過8年台北市長的前總統馬英九請益。面對綠營人士諷「馬英九2.0」，蔣萬安強調，「我就是我，我就是蔣萬安」。

蔣萬安指出，今天不只拜會馬總統，更是「馬市長」，城市的發展是延續性的，經由過去經驗的累積，才能讓台北市在既有基礎之下永續發展。

蔣萬安強調，馬英九市長任內，為台北市永續發展、宜居、國際化都奠定非常好的基礎，包括聽障奧運、花博都是馬任內爭取，後來才有舉辦世大運的契機。

蔣萬安再舉例，包括汙水下水道接管率、一區一運動中心，都是大家耳熟能詳，到現在市民有感的政策，垃圾廢隨袋徵收的政策，也獲得2001年亞洲廢棄物管理的傑出獎，也是現在中央政府在各縣市推動的前瞻政策，他向馬市長請益拜會，就過去豐富市政及治理經驗請教。

對於民進黨人士稱蔣萬安是「馬英九2.0」、「小馬英九」，蔣萬安反擊「我就是我，我就是蔣萬安」，並重申今天最重要就是向馬市長、幾位對於城市治理豐富經驗的前輩，一一請益拜會。