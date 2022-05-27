國民黨25日正式提名立委蔣萬安出戰台北市長後，蔣宣示力拚首都「藍天再現」，民進黨目前仍尚未拍板出戰人選，民眾黨則挺台北市副市長黃珊珊代表出戰。面對年底戰局，國民黨台北市議員陳炳甫今(27日)接受港媒訪問時表示，「這幾年民眾已不想要『鬥雞型』的參選人，只要蔣持續走溫和路線，提出對民眾有利的政見，自然能勝選」。

根據《中評社》報導，陳炳甫說，一個好市長參選人，應該是要提出政見，對台北市做出一些貢獻，為什麼參選人一定要變成「鬥雞」，提出攻擊性的政見？民眾開始懷念起前行政院長孫運璿等，都是做事的政治人物，而不是逞口舌之快、噴口水的人，行政院長蘇貞昌現在除了鬥嘴外，還能做什麼事？

另外，陳炳甫認為，民眾應該已經厭倦政治口水，蔣萬安是政見型的參選人，只要持續走溫和的風格、持續提出對民眾有利的政見，自然能夠爭取中間選民的支持，並贏得選舉，要說蔣萬安沒辦法帶動議題，無法成為藍營領頭羊，那是大家考慮太多了。

至於黃珊珊參選是否會對蔣萬安造成影響？陳炳甫分析，黃現在的民調是北市防疫指揮官的角色，而不是選將的角色，民眾黨主席、台北市長柯文哲也有意將防疫相關鏡頭與曝光度留給黃，因此民調才會爬升。