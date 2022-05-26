衛福部長陳時中頻被點名參選年底的台北市長，前副總統陳建仁也誇他在防疫表現上，被國外媒體認為有公信力，是不簡單的領導人物才有的風格。對此，甫被國民黨提名參選北市長的立委蔣萬安反酸，近期大家都深切感受到政府的無能和傲慢，竟未準備就放任民眾與病毒共存，「超前部署已成謊言，事後更是荒腔走板。」
蔣萬安上午赴北市聯合醫院中興院區參與愛心物資捐贈儀式，對於近期中央的防疫作為，他表示，這兩年多來大家感受很深刻，特別是最近，從一開始的快篩試劑，到兒童疫苗、口服藥物，這些民眾最需要的相關物資，政府都沒有準備好，所以現在民眾也只能自主升三級，靠自我防疫和自救。
蔣萬安說，這2年多來，台灣能夠安然、平順度過疫情，主要都是靠民眾自主防疫，靠民眾的自律和韌性，大家共同配合才能夠讓疫情安然走到現在，但他相信，還有非常多政府需要即刻來做的事情，包括紓困和振興，是政府的當務之急。
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