國民黨昨正式提名立委蔣萬安參選台北市長，卻遭綠營高層批評不擅長製造、帶動話題，難當北台灣領頭羊。對此，蔣萬安今強調，疫情間自己不斷替基層反映心聲，政府也有相應作為，呼籲中央盡快盤點資源做紓困，別端出不食人間煙火的方案，同時對外擔保，他未來會用創新思維、科技手段及永續精神，帶領北市站上世界頂尖。

蔣萬安上午赴北市聯合醫院中興院區參與愛心物資捐贈儀式，對於民進黨高層批評他無法成為國民黨領頭羊，他表示，這段期間自己向政府提出很多建議，反映基層民眾心聲，政府也陸續執行相關政策，接下來他呼籲要盡快紓困，希望政府盡快盤點資源，即刻給予協助。

蔣萬安說，近期很多店家、攤商向他反映，批評經濟部提出的行銷補助方案「不食人間煙火」，竟要求店家先提出折扣，政府再給予折扣損失的一半補助，但民眾連房租、薪資都付不出來，哪有辦法貼錢給折扣，且事後補助也只有一半的差額，政府應了解民眾不願出門消費，並非店家不給折扣所致，而是擔心疫情，所以這時政府應即刻紓困，並符合快速、直接、好申請3原則，才能真正幫助到基層各產業，安然度過這波疫情難關。

現場媒體追問，蔣萬安要怎麼做才能讓藍營信服，相信對方可當北台灣領頭羊。他則說，自己非常有信心，在年底帶領所有台北市民挺過疫情、開創新局，並用創新思維、科技手腕及永續精神，執行他的執政願景，接下來會提出非常多讓民眾有感且能夠解決問題的政見。

蔣萬安說，他不止對各行各業、各年齡層，特別是年長者、年輕朋友共同關心的議題，自己都會好好的來傾聽意見，同時提出非常具體，未來帶領台北市站上世界頂尖都會的行業，「我一定可以做到。」