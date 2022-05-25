中國國民黨25日徵召前立法委員謝國樑年度參選基隆市長，對此，民進黨基隆黨部主委蘇仁和表示，藍營人選是意料中事，民進黨預計將於6月分提名蔡適應參選，對於未來的選情表示審慎樂觀。
蘇仁和表示，國民黨徵召謝國樑是意料中事，他認為現任市長林右昌在執政期間滿意度逐年高升，為民進黨繼續執政打下了很好的基礎。預期民進黨中央將在6月分提名蔡適應參選，對於大選後民進黨繼續執政，表示審慎樂觀。
至於一直傳出要參選基隆市長的民眾黨立委邱臣遠，到25日為止仍未鬆口將參選。但對於國民黨徵召謝國樑一事，表示在意料之中。但他話鋒一轉，表示最近藍綠兩黨的政黨支持度下降，民眾黨支持度大漲7.7％，表示中間選民希望有新的力量出現。
另外，無黨籍的基隆市長參選人黃希賢則是表示，恭喜謝國樑獲得國民黨徵召，希望國民黨這次能真正在基隆為市民做出一番作為。他認為，國民黨過去對不起基隆，執政時沒有好好支持基隆建設。他也奉勸藍綠兩黨，人民最大，年輕人才是國家的未來，「民意如流水」，不要小看基隆了。
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