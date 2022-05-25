國民黨「突襲」徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營風暴。黨主席朱立倫23日表示，張善政條件卓越絕對是正確的選擇，更稱民進黨看到張後很緊張、陣腳大亂。對此，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰爆料，民進黨看到張確實陣腳大亂，現在大家認為勢在必得，都搶著要選桃園市長了，讓總統蔡英文與桃園市市長鄭文燦很頭大。

于北辰今日（25）接受香港媒體《中評社》訪問表示，羅智強雖然沒被提名，還辭去台北市議員成失業者，但他的角色卻更加吃重，因現在的情勢已變成「支持羅智強就是支持討厭朱立倫」；換言之，「討厭朱立倫」已成桃園泛藍最大公約數。

于北辰透露，朱立倫一舉得罪了桃園藍營，從深藍到淺藍通通都鬧翻了，這招也顛覆了民進黨想像。若提名國民黨立委魯明哲，民進黨可能還要盤算；若提名羅智強，羅的聲量一不小心衝起來，民進黨得謹慎考慮，怎麼也想不到推張出來。

針對朱立倫徵召張善政，還自豪他讓綠營陣腳大亂一事，于北辰直言，連民進黨都沒想到最後推的竟是張，這讓民進黨內「想選市長們」都自認贏得過張而勢在必得，從桃園的鄭運鵬、鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾到新竹的林智堅都搶著要，讓蔡英文跟鄭文燦很難搞定，這才是讓綠營陣腳大亂的真正原因。