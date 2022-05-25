國民黨主席朱立倫徵召張善政參選桃園市長風波仍未止歇，原本張善政發布將前往桃園縣議會與議長邱奕勝會面，因「沒約好」又破局。如今藍營桃園選情離心離德的問題，或許答案不在張善政身上而在朱立倫，先表歉意、再尋求支持，這是人情世故的邏輯，朱立倫不該先出面約邱奕勝嗎？

朱立倫上任黨主席後老喜歡跟蔡英文比，就拿這次獨攬提名權來說，民進黨全代會2021年11月14日通過「2022年直轄市與縣市長提名特別條例」，黨主席蔡英文提名大權一把抓。根據媒體報導，朱立倫後來也在黨內表達「蔡英文都可以這樣提名，那黨中央也不是不行」。結果後來就演出「一桃殺五士」這齣爛戲。

可是蔡英文沒有連任問題，沒有涉己利益迴避的公平性問題，朱立倫可不是，2024大選從未鬆口，提名遊戲規則的公平性，於是就成為眾目睽睽下的焦點！現在兩黨提名都是黨主席說了算，但朱立倫的遊戲規則不清不楚、評選標準黑箱作業，讓外界解讀是排除異己；反觀蔡英文任期將屆，不但沒有跛鴨，即使提名時程延宕到7月，黨內也乖乖沒異聲。

況且蔡英文的行政資源豐沛，提名權的來源是全代會，朱立倫則是中常會小圈圈決策授予，提名的權力位階就差了一大截，回頭看看這兩個月桃園市長的提名風波，公平嗎？誰服氣？

2017年國民黨主席吳敦義對黨內提名的態度，針對外界有「主席欽定人選」疑慮，吳敦義嚴正聲明，百分之一百沒有所謂的欽點或欽定人選，否則他就辭黨主席。朱立倫敢光明磊落對邱奕勝、羅智強、魯明哲、呂玉玲……這樣說嗎？

朱立倫是弱勢領導，病貓變不成老虎，只能是虛張聲勢的紙老虎，一旦碰上真老虎很可能重蹈四大公投、顏寬恆立委補選、林昶佐罷免……等連敗的覆轍，辜負那些「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」成全大局的「憾將」們！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※