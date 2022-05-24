政治人物最重要的嗅覺是，知道何時上台，更需知道何時該下台。關於國民黨決定提名張善政參選桃園市長，鬧得沸沸揚揚，各方勢力糾纏不已，被大家認為已經是騎虎難下的國民黨主席朱立倫，竟然還強調「提名張已讓民進黨陣腳大亂，非常緊張，所以會持續溝通，希望團結力拚勝選。」這應該是朱繼拉下洪秀柱自己跳出來參選總統並且慘敗之後，再次被黨內及社會大眾全力撻伐，訕笑不已的奇聞大事。

可悲地是，朱雖然在極大壓力下帶著張善政頻頻道歉，他卻說了一句金句「他會為這件事負責」。而這句話乍聽之下，好像國民黨的天要塌下來他都可以頂住，而且無怨無悔。重點在，不是負責的問題，而是根本就不該任性做這件事，這才是問題的關鍵，正所謂天下本無事，庸人自擾之。這就是搞不清何時該做何事，何事該如何做的道理。

朱及身邊之人，連這個基本問題都不知如何處理，焉知如何進退？國民黨當權派對黨務與黨人心情及社會脈動所向，貧乏至此，何如解黨怨、解民怨？這才是所謂脫離黨意與遠離民意的大患啊，朱帶領的國民黨諸權貴們，有無知道一些社會概念、理解一些大環境的邏輯、關注社會大眾想知道的Point，這些基層黨員與升斗小民關心與期盼的議題，朱團隊懂嗎？

其實朱從政以來（混政治江湖），做過兩任桃園縣長、兩任新北市長（縣市長各一）、立委、行政院副院長，這些經驗與資歷應該是不錯的歷練與資源。可惜的是，從他的為人作風與做事態度，真不知他在這個政治江湖遊走了幾十年，為何還如此底淺薄與寡知，予人天龍國的人印象，根本不問人間事，活在自己的世界裡，聞不到人間味，也搆不上社會情。

這也難怪他覺得，他自己就可以決定把張善政提上來選桃園市長，無須經過黨內民主程序與參酌社會民情，就可以任意為之。

上述朱的一些總總，暴露他黨內化未進，社會化不前，兩岸化不定，國際化闕如的四大問題。這樣的不足，想打贏11月底的縣市長選舉都困難重重，遑論要謀劃與實務打2024大選。

據聞國民黨智庫今年不續聘一些顧問和特約研究員（都是無給職，義務參與許多建議及發表許多有益國民黨的文章）。我聞之，嚇一大跳，此時用人都來不及了，還有把人請出去的道理與本事，實在令人匪夷所思。所以，朱立倫連番的錯誤決策與脫離社會現象，只有一條路可走，下台一鞠躬，以負全責，以正黨心，拯救黨亡。（作者為智庫研究員）

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