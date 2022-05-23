國民黨主席朱立倫突襲式徵召前行政院長張善政參選桃園市長，讓黨內炸了鍋，朱立倫23日偕張善政公開道歉，張善政說徵召爭議已經過去，顯然還在民意狀況外。相較於民進黨主席蔡英文沒收初選改徵召，讓人不禁質疑，國、民兩黨主席究竟是在比誰更鴨霸？還是在比兩大黨誰更惹人厭？

桃園市過去政黨版圖藍大於綠，但近幾年民進黨籍市長鄭文燦在桃園政績不錯，不僅在2018年國民黨「韓流」來襲下仍高票連任，施政滿意度也都排在各縣市前段班。

加上雙北房價飆高，鄰近的桃園開發多個新市鎮，讓年輕人紛紛移往當地購屋置產，桃園早就不是當年朱立倫當市長時的桃園，政黨版圖也不再是藍大於綠，年輕和中間選民大幅增加，台北市議員羅智強短時間內能在桃園造成不小的旋風，足以反映桃園市民求變的心。

朱立倫突襲式徵召張善政參選桃園市長，不僅跳過黨內初選程序，連最起碼的協調都沒有，不僅不尊重黨內有意參選的呂玉玲和羅智強，以及身兼桃園市黨部主委的桃園市議會議長邱奕勝，更是不尊重桃園市民。

朱立倫的鴨霸舉動造成國民黨「三輸」局面：輸掉羅智強等人的支持者、輸掉桃園市民對國民黨候選人的信心，更輸掉台灣民眾認為國民黨執政能改變當前國家困境的心。更重要的是，國民黨形象大壞，衝擊年底九合一選情，連2024的藍營候選人未來都得替朱立倫扛鍋。

張善政在23日的記者會表示，他道歉的原因是因為「答應徵召的時間太晚」，還強調「徵召爭議已經過去」，未來會去拜會邱奕勝等人，顯然完全是在狀況外。

張善政答應徵召不是時間早晚的問題，而是沒有經過公平公開的黨內初選或協調程序，朱立倫突襲式徵召傷透桃園人和全台藍營支持者的心，不是拜會幾位有意參選的人士就能化解，除非打掉重練，重新透過初選程序選出最有希望的候選人，否則再多的道歉都沒用，更何況是言不及義的道歉。

當然，朱立倫並不是唯一一個沒收黨內初選的黨主席，民進黨主席蔡英文去年11月就透過中執會，授權六都市長由她徵召，僅基隆、新竹市和屏東因現任民進黨籍市長即將卸任才會辦初選，當時朱立倫還批蔡英文「獨裁」，不料自己卻是「青出於藍，更勝於藍」。

近期國內疫情大爆發，戳破蔡政府防疫「超前部署」的謊言，小英520上任滿6周年，快篩劑、確診救命藥、兒童疫苗樣樣缺，民怨炸鍋，讓國民黨的支持度重現曙光，不料卻因為朱立倫的瞎操作，敗光國民黨的好感度，也讓藍營年底的九合一選舉蒙上陰影。

兩大黨主席爭相比鴨霸，一邊是只顧選舉，不管人民死活的民進黨，一邊是無能卻還在搞內鬥的國民黨，國、民兩黨如果無法痛定思痛，選民恐怕要感嘆：這張選票，究竟能投給誰？