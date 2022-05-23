東明-KY(5538)受惠於先進訂單支援系統及產業整合趨勢，出貨成長動能延續，市占率持續擴張，而產品單價可能將因原材料價格走勢趨緩而緩慢下滑。考量市場不確定性，東明-KY目標為穩定獲利成長前景。

大陸不銹鋼緊固件及精線領導供應商東明-KY緊固件占2021年營收大宗，比重達64%；大陸市場貢獻總營收68%。儘管全球景氣循環和製造業活動通常引領著不鏽鋼市場的興衰起伏，但東明-KY受惠於先進訂單支援系統及產業整合趨勢，其大陸出貨量卻在2012-2021年逆勢達成連年增長的佳績。儘管大陸景氣放緩、原物料價格波動等市場不確定性，可能導致產品售價波動，但產業整合力推出貨量進一步成長，公司管理層預計，此出貨量成長態勢將進一步延伸至2022-2023年，市占率持續擴張，在這個不確定市場中，公司有望成為大陸同業中的亮點。

受惠大陸將於2020-2035年增加5G網路、工業互聯網、城際交通和軌道系統、資料中心、人工智慧、特高壓輸電和新能源汽車充電站等之基礎建設投資，國際不銹鋼協會(ISSF)預計，大陸2020-2025年不銹鋼表觀消費量將年複合成長中個位數，高於其他主要金屬，主因其具有更出色的耐腐蝕性和耐高溫性。憑藉長期政策利多和穩健的產業趨勢，法人看好東明-KY將為不鏽鋼應用擴大之主要受益者之一。

東明今年第一季營收37.73億元，年增53%、季減3%，主因產品單價進一步提升，抵銷自出貨量之季減5%。加上原物料價格飆升及營業費用率持續控管，營利率10.4%，年減1.6、季減4.4個百分點，帶動單季獲利達2.95億元，折合每股盈餘1.47元，年增46%、但季減31%。展望未來，東明預計，產業整合將帶動出貨量進一步成長，而產品單價可能將因原材料價格走勢趨緩而緩慢下滑。考量市場不確定性，目標為穩定獲利成長前景，公司自估2022年毛利率將微幅年減，且目標2022年獲利將呈穩定成長，對應今年第一季及2021年分別為年增46%、192%。