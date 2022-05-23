羅時豐從youtuber回歸歌本業，今宣布推出新單曲〈我們擁有多少才夠〉且將於8月20日在北流舉辦演唱會，他說：「這次演唱會應該會有很多是透過Youtube頻道才認識我的，可能多了很多年輕的朋友、不同的觀眾，所以回歸這件事對於我來說就別具意義，也許有新朋友想來聽我開黃腔、講幹話，但是我還是會把『回歸正業』這個本分做好，讓新朋友知道我是真的會唱歌的啦。」

羅時豐出道37年，發行過69張專輯，近年因自己的youtube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」爆紅，在年輕族群裡人氣飆升，被大家暱稱為「國民姑丈」，當他決定演唱會的計畫後，Youtube頻道的工作夥伴竟然瞞著他同步展開整人計畫，號招了很多假粉絲，甚至邀請到百靈果凱莉、插畫家Duncan一起來大捧特捧的讚美他，讓不知情的羅時豐開心不已，還被工作人員笑虧沒見過自我感覺這麼良好的人，惡搞影片花絮也在今天曝光，真不知道姑丈發現之後會是什麼反應呢。

儘管羅時豐不務正業外務多，但他始終不忘自己最愛的歌手身份，對此次開唱歌單大傷腦筋，羅時豐開玩笑說：「這個年紀開演唱會，當然是挑一些現在唱得上去、還記得住歌詞的歌啊！再挑一些傳唱度高，與觀眾有共鳴的歌，這樣萬一忘記歌詞，還可以跟觀眾一起唱的啊！」

他最感謝歌迷多年的支持，認真表示：「年過半百，還可以選擇當自己的機會真的不多。還能出唱片，還有朋友願意聽，這就是福報。」問及這回有沒有想邀請哪位嘉賓？愛講幹話的羅時豐再次發威，笑說：「這次演唱會不會有嘉賓，因為我怕舞台風采會被搶走啦！我要確保 Spotlight 都在我身上。」羅時豐演唱會門票將於6月4日在拓元售票系統、ibon售票系統開賣。