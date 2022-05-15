近年來臺灣迴轉壽司店的選擇越來越多，許多日本迴轉壽司店都陸續進軍臺灣，如藏壽司、壽司郎等等，擁有超高人氣。除了這些新進的迴轉壽司店之外，在臺深耕已久的迴轉壽司連鎖店爭鮮，也有非常多擁護者，實惠的價格讓它受到不少人的喜愛。不過，近日有網友發文指出，爭鮮的其中一個「必拿神品」已經下架，沒有機會再吃到，讓他覺得相當可惜。

▲「爭鮮」位居網路溫度計的日式連鎖網餐廳路口碑排行榜第3名。

神級商品「溏心蛋壽司」 網大推：超划算

該名網友在Dcard發文，表示自己覺得爭鮮的「溏心蛋壽司」相當划算，也很好吃，是必點品項之一，「一顆溏心蛋超商就賣23塊了，爭鮮一盤30塊，我覺得很划算欸。」而現在已經沒有辦法買到這款壽司，讓他感到相當惋惜。

在該則貼文底下，有許多網友深感共嗚，紛紛留言表示，「這個我超愛！！！之前在吃爭鮮的時候必拿欸」、「每次去吃都先點二盤」、「這很好吃欸，居然沒有了！？」、「這真的是我的最愛」、「下架超難過拜託快回來」。不過，也有網友認為溏心蛋壽司並沒有大家想像中的那麼「划算」，「不是爭鮮划算，是超商賣太貴」、「你會發現用超商當比較基準什麼都是便宜」。

同時，也有身為爭鮮員工的網友留言透露溏心蛋壽司下架的原因，「因為缺蛋的關係暫停販售，等之後供蛋穩定或許有機會回歸」、「跟蛋荒有關係，所以被拿掉了」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以觀察到，在「爭鮮溏心蛋壽司」近一個月的熱門關鍵字中，包含了「便宜」、「划算」、「好吃」等字詞，由此可見網友對該壽司的喜愛。另外「可惜」、「暫停」、「回歸」等關鍵字，明顯與溏心蛋壽司暫停販售相關，顯示網友們對此話題相當關注。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月12日至2022年05月11日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『爭鮮溏心蛋壽司』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。