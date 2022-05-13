美國4月CPI資料公佈後，美股快速跳水且跌勢延續，S&P 500指數連2個交易日下跌，昨收盤跌1.78%、收3930.08點。該指數自1月份創下4800點歷史紀錄以來持續向下調整，最終失守4000點心理大關。S&P 500指數年初至今累計跌幅達16.9%，已跌破並大幅偏離50日和200日均線；3月中旬50日均線下穿200日均線技術面上陷入「死亡交叉」狀態。

然而在眾人恐懼的時候，股神巴菲特開始貪婪了。根據巴菲特創立的波克夏第一季財報，一反之前的保守及握有大量現金部位，今年第一季底波克夏開始大買股票，包含雪佛龍(Chevron)、蘋果(APPLE)、惠普(HP)等。

台股投資人此時若要參與S&P 500指數，國內指標性美股ETF-元大S&P500ETF(00646)為標的之一，根據證交所統計，截至今年3月底，該ETF的定期定額交易戶數較去年12月底成長25%，顯示低接美股人數持續增加。

美國勞工部發布資料顯示，Q1非農企業單位勞動力成本年增率7.2%，季增率年化後達11.6%，創下1982年以來最高。而根據首次請領失業金人數、連續請領失業金人數透露美國就業市場相當熱絡。元大環球市場投資研究團隊說明，失業與通膨是聯準會最關注的兩項指標，雖然低失業率可能成為加速升息支持理由，但同時更是支撐美國消費力的關鍵。過去升息循環下S&P 500指數仍然呈現長線上升，當中的關鍵就在於當失業率代表的經濟基本面良好，對長期美股表現依舊保持正向。

第二季可能震盪機會仍大，元大環球市場投資研究團隊建議後續可觀察，通膨觸及高點後轉折回落，聯準會是否放慢升息腳步，也就是如果CPI年增率出現下滑、10年美債殖利率直衝勢頭暫告一段落，市場恐慌情緒緩解，美股有機會開始止穩回升。

FXTM富拓首席中文分析師楊傲正表示，S&P 500反彈的關鍵在於日線收上4000點，然後向4100點初步阻力位進軍，成功後目標上看4300點，若能達到這一水平，將回到此前的盤整區域。另一方面，如果跌幅進一步擴大，日線收盤受阻於4000點，則下一重要支撐位見3916點。