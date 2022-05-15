劉冠廷連釣3隻魚，卻慌張的不知所措。（LINE TV）

陳柏霖（左）與劉冠廷一同烹飪晚餐。（LINE TV）

陳柏霖主持的LINE TV原創探索實境節目《極島森林》，最新內容中，他為了尋找劉冠廷一波三折，先是為了解開任務中的謎題，花了許久時間，好不容易抵達指定地點，卻看不到劉冠廷本人，柴犬旅伴Afuri當下又在鬧脾氣不想要走路，讓陳柏霖崩潰又心疼，不想要強逼Afuri走路。

就在他蹲下來安撫Afuri的瞬間，劉冠廷突然現身，儘管沒有在限定的時間內完成任務，但終於見到彼此，讓兩人笑開懷。當下劉冠廷立刻自首，其實他不見的這段期間，是跑到不遠處的鐘錶店購物，劉冠廷不只看上一個懷錶，還被許多復古的打火機、墨鏡、硬幣等吸引，非常認真的在選購，買完東西後一度把自己的物品忘在店裡，還折返回去拿，看得出來心情相當放鬆，陳柏霖也覺得劉冠廷這樣非常Chill、很棒，説：「參加節目本來就是要享受，好玩就好！」

終於順利碰面的兩人，先是一同採買食材，接著一起去釣魚，邊聽電影《詭扯》配樂邊解任務換取經費，沒想到陳柏霖本人卻一直釣到樹枝，而劉冠廷雖然連續釣到了三條魚，卻因為魚太大隻又很有力氣而感到害怕，慌張不敢把魚鉤拿下來、直說好可怕等等，呆萌模樣相當逗趣，兩人互動也讓許多觀眾看了笑歪，紛紛留言「劉冠廷被魚嚇到超可愛」、「默默45分鐘就看完了」、「氛圍好清爽」、「看了很舒服很可愛」、「畫面舒服流暢，取景很棒，主持人跟嘉賓都超棒」，對節目留下正面的反饋。接下來陳柏霖與劉冠廷要深入南投忘憂森林、並前往台南親手種下樹苗，《極島森林》每週五晚間8點LINE TV全球首播，國家地理有線電視18頻道、Disney＋隔日晚上9點更新。