Matzka昨舉辦演唱會。（十一音樂提供）

Matzka昨（14日）於Zepp New Taipei舉辦「事情是這樣的」演唱會，首唱甫發行的最新專輯《事情是這樣的》裡多首歌曲，22首華麗曲目，讓粉絲進入了沉浸式「瑪斯卡音樂宇宙」，被暱稱為「瑪老師」的他，最愛跟台下交心、練肖話，熱情的他總能把全場逗得笑呵呵，昨晚聊到欲罷不能時，還帶領粉絲呼口號，被嘉賓阿爆（阿仍仍）幽默笑虧：「歡迎來到瑪老師佈道大會！」

此外，先前與「玖壹壹」春風、洋蔥、Starr Chen（陳星瀚）合組限定團體「卡好男孩」的Matzka，此次開唱特別讓期間限定男團首度金剛合體，陳星瀚打趣說他們一行人是「倒退嚕」而來，因為要開車來新莊的路上，一不小心就開過頭到了林口，讓全場哈哈大笑！

Matzka的演唱會因疫延後1年才舉辦，首位嘉賓7LING提到隔離養病時，轉念用正面的心態來面對陽性，「也利用此段時間學煮飯，學會更照顧自己」。不過她特別聲明並非指確診是「好事」，相反地希望大家更提升防疫指數，「希望大家都不要得，但若不幸確診，則不妨轉化心情、積極以對」；唱完〈開山〉及〈死性不改〉後，另一位嘉賓阿爆突然現身全場爆動，2位老友在台上閒話家常，妙語如珠猶如脫口秀，Matzka讚阿爆出書又開演唱會，「還有什麼是無法做到的妳看」，還說要幫她立銅像，阿爆妙回：「好喔，那我要騎馬！」Matzka則預測「該不會下一步要從政吧」？還加碼大喊「凍蒜」！阿爆緊張直呼要他別亂講。

阿爆趕緊岔開話題，問台下「你們知道我們是同鄉嗎？知道我們是一起長大的嗎」？全場大喊知道，阿爆憶及當時大家都是騎少女車，「前面有籃子那種，但只有他騎那種幾段變速的內」，又爆他都直接從山上咻一下地衝下來，「一直一直變速，都不會烙鍊」，他則洋洋得意從小學三年級就學習改車，「把淑女車裝到小朋友的兒童腳踏車，就變得很像哈雷機車」．讓全場驚訝不已。

Matzka跟粉絲互動零距離，感性表示：「說真的，不知不覺我做音樂已經10年了，感謝大家一直以來的陪伴，不管舊雨新知、不管有沒有聽過我的歌、看過或沒看過我演唱會，我覺得你們應該可能因為一首歌而知道我。」此時全場大喊「一朵花」，讓瑪斯卡好感動，幽默說：「我的小抄忘記帶」，故作「嬌羞」，猛說自己「很害羞很害羞」吊足大家胃口。