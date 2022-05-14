趙傳（左）日前上節目與洗菜玩籃球。（開麗娛樂提供）

趙傳將於8月27日在台北流行音樂中心舉辦「趙傳2021人生大夢演唱會」，這場原定去年舉辦的演唱會因疫情延宕一年，沒想到今年才剛辦完演唱會重啟記者會後又遇到新一波疫情肆虐，讓近期為了演唱會勤跑宣傳的趙傳每次上通告前都得先「自捅」快篩，一個月跑了不下十幾個通告的他笑說：「每次快篩感覺像在做鼻子矯正，搞不好能越篩鼻子越挺，能變帥一波也不一定。」

他最近為了宣傳常往外頭跑，加上演藝圈不時傳出確診消息，趙傳為了保護家人安全在家先行實施「類隔離」，除了跟孩子們在家都儘量保持1.5公尺安全距離、不一起群聚吃飯，且他今年母親節也不敢幫媽媽過節，只通電話傳達孝心，他表示：「在這個非常時刻，還是提高警覺比較好。」也因為忙著趕場通告加上疫情嚴峻，平常一周常打2、3次籃球的趙傳，已好一陣子休兵不打球，改以「快走」健身，熱衷幫小孩做菜樂當「家庭主夫」的他還把提菜籃買菜時光當成另類運動，笑說：「趁著有陽光的時刻走路當運動去買菜，外加曬曬太陽補充維生素D增強免疫力。」

儘管無法到球場上打球，最近勤跑通告的趙傳有機會竟能藉著上節目小玩籃球暫時滿足一下自己「手癢」想打籃球的心；他日前上陳國華的節目《那些年那些歌》，趙傳與之前曾參加過《全明星運動會》的「籃球女孩」洗菜一起在節目上玩籃球、來場「小鬥牛」，難得跟美女一起尬球的趙傳還自嘲2人是美女野獸。「趙傳2021人生大夢演唱會」購票洽KKTIX售票網或全家便利商店。