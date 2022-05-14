新冠肺炎疫情升溫，長照機構染疫事件頻傳。根據中央流行疫情指揮中心統計，今年共住595家住宿型機構，長照、護理之家、社福等機構出現工作人員、住民確診案例，其中有1526名工作人員、2881名住民確診。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，長照機構難以完全避免群聚，因為工作人員等都可能把病毒帶入機構，我們的原則是，發生群聚時先進行感染控制，把確診的、非確診的做區隔，就地安置。指揮官陳時中說，重症個案需要移出，其他個案則是就地隔離安置為原則，需要有合作的醫療機構快速診治。

羅一鈞表示，針對機構內染疫的長輩，一旦快篩陽，會趕快投以口服抗病毒藥物，不需要PCR陽性就可以提供。照顧上，也會優先啟動備援人力，但若人力不足，則可提前召回隔離的人力，若仍然不足，確診的人員也可以被召回，但前提是對方同意，且是無症狀、輕症，動線也要報給網區指揮官。

衛福部訂有照顧確診者的獎勵辦法，提供地方政府參考。羅一鈞表示，目前護理人員每人每班5000元；照服員白班、小夜班3100元，大夜班3500元；另社工也會有相關的獎勵基準。陳時中表示，由於原來的照顧人員因需要照顧確診者，因此也有提高獎勵金。