1名女網友在《爆料公社app》寫下，她因為確診無法外出，請男友幫忙買晚餐，對方卻回：「自己想辦法」，並強調獨子不可以因為幫她外送而確診，甚至還揚言要分手，原PO無奈發文詢求網友們幫助，貼文一出引起熱議。

原PO在《爆料公社app》發文，她為了男友北上工作租房，2人因打遊戲而相識，不料交往才2個月，她因確診無法出門，一天沒進食，請男友幫忙買食物，卻遭對方以「家中獨子」為由，擔心幫她外送會確診，要求她自行想辦法。

原PO放下身段詢問男友能否幫她放在門口就好，對方仍堅持立場，揚言獨子不能出意外，還以分手威脅她，原PO控制不住情緒怒嗆：「分就分，你精蟲有問題，性功能很差」，男友僅平淡回覆：「自己保重，我10天後再來看妳」，她求助無門，只好發文詢問網友們，身上沒錢又不能出門，該如何是好。

網友們紛紛在貼文下留言：「妳是看上這種垃圾的那一點，換人吧」、「趕快！速速！放生」、「他只想跟妳打免錢炮而已」、「沒錢你還敢上去找他？你哪來的勇氣」、「先和里長聯繫吧，把困難處告訴他，他會協助的」、「往好處想，一件小事看清這個爛人其實很值得。幸好才兩個月，毫不猶豫分手吧～如果是在桃園區我可以幫忙送份簡單餐點，需要的話再說一聲吧」。