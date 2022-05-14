外界呼籲應不限對象，將快篩陽視同確診，但指揮官陳時中點出2個不可行的原因，包含快篩有7～15％偽陽性，且沒確定就隔離，提供緊急使用授權（EUA）的藥品，恐會有行程處分過當、醫療責任歸屬的問題，誰要來負責？對此，國民黨立委蔣萬安昨（13日）則在臉書批，指揮中心不該為了快篩偽陽性問題，讓絕大多數比例的確診者沒有機會在3至5天內用藥，從而增加89%的中重症住院率。

蔣萬安昨在臉書質疑，目前三類人快篩陽只要經過醫師視訊確認，不需做PCR，就視同確診可以給藥，此時沒有偽陽性的問題; 但一般民眾快篩陽，指揮中心就認為有偽陽性和藥物交互作用的問題，必須先做PCR等結果出來才能給藥，這是什麼雙重標準。

蔣萬安指出，快篩偽陽比例不高，但因PCR量能有限，耗時費力，可能讓大多數人喪失3-5天的投藥黃金期，指揮中心要負責嗎？指揮中心不該為了快篩偽陽性問題，讓絕大多數比例的確診者沒有機會在3至5天內用藥，從而增加89%的中重症住院率。

不只如此，蔣萬安說，藥品交互作用本就可以透過各級醫療院所醫師把關的制度，風險已是大幅降低，而對照因加作PCR而延誤給藥的後果，很可能就是「死亡」，交互作用的藉口就顯得微不足道了，這正是歐美權衡利弊後，採取以快篩陽就給藥的決策關鍵。快篩不足已是事實，別讓藥品不足，不能及時投藥變成全民遺憾。

最後，蔣萬安更批，這兩天民眾反映口服特效藥很難拿到，是不是政府根本沒準備足夠藥品？這段期間快篩不足造成的確診黑數問題，至今還沒獲得解決，難道現在我們又將面臨沒有足夠藥品、無法阻止輕症轉中、重症的危機？指揮中心根本沒有超前部署，事後補救也做的零零落落。