31歲馬來西亞女神林明禎頂著一頭俏麗短髮和甜美臉蛋，加上32E突出上圍，為她贏來「真人版娜美」頭銜，最近她退租台北小豪宅，轉到香港發展，11日她登上紅館，擔任歌手張敬軒的演唱會嘉賓，她一襲優雅白色長裙現身，仙氣四溢，但有人虧她包太緊，幸好一側身S曲線畢露，還有人笑說：「裙子也不影響你的發揮」。

林明禎日前在IG紀錄參加張敬軒演唱會的心情，自稱是最幸福的女子，「我何德何能呢可以在軒公演唱會上一起合唱」，並表示幾個月前因為疫情演唱會取消，她原以為已經沒有機會再跟張敬軒同台，沒想到美夢實現，「所以昨晚瘋狂告白，昨晚真的太緊張，謝謝大家還是一樣包容我歡迎我」。

而擁有前凸後翹和一雙傲人美腿的林明禎，當晚選穿一件斜肩式的緊身純白長禮服，隨著升降台升起時，林明禎便開心跟在場觀眾打招呼，一側身小蠻腰和翹臀仍相當明顯，兩人還在台上牽手演唱擁抱，林明禎更笑說平時在IG看到張敬軒都只吃白麵包，怕他會營養不良，特別送上馬來西亞來的榴槤，張敬軒則傻眼說不知道怎麼吃，林明禎又回：「我可以去幫你開，你打電話或傳訊息給我。」

最後，張敬軒更在台上大讚林明禎有一雙電眼，眼睛水汪汪的，難怪被稱作女神，引來全場熱烈回應。而林明禎在香港工作滿檔，近日她又受邀為運動品牌拍廣告，穿上運動Bra加上白背心，頗有透視效果，她更表示自己平時運動不僅穿運動Bra，還會特別加上長外套，因為自己「喜歡流汗」，她更打聽到周潤發愛爬山，有機會自己也要去爬爬太平山，希望可以野生捕獲發哥身影求合照。