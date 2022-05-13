藝人米可白以兒童台「葡萄姐姐」身分出道，近年轉型朝戲劇圈發展，雖然事業有成，卻在婚姻之路跌了個跤，2019年與「尾牙大王」謝銘杰簽字離婚，結束5年婚姻，不過仍維持好朋友關係，平時在社群與粉絲分享日常的她，曬出一張自己爆瘦的照片，讓網友驚呼根本認不出。ˊ

米可白昨（12日）在臉書發文，表示本月9號從台南回台北後，發現自己中暑，更出現「頭重腳輕」的不適症狀，便立刻跑去刮痧希望緩解症狀，沒想到晚上竟吐了3次，接著曬出一張自拍照，只見除了身形明顯消瘦不少之外，連臉型都瘦成超尖瓜子臉，連她看到照片都驚呼：「這張超不像我～最近有點太瘦」，更表示：「瘦了6公斤，衣服都鬆鬆的」，但隨即將這話句刪除，

眼見米可白激瘦模樣，網友紛紛留言：「吃點營養補充品並且多休息」、「體重突下降一般是脫水，補充些電解質吧」、「怎會瘦成那樣，去隔壁吃點炸雞壓壓驚吧」、「別再瘦了⋯身體健康比較重要，這樣會讓家人擔心啊」、「6公斤也太多了吧，要記得多喝水哦」、「還好只是中暑，不然現在發燒狀態會讓人心驚呀」、「多喝水跟補充維他命C」。

米可白2019年結束為期5年的婚姻，恢單2年多的她，日前透過經紀人大方認愛，與新歡是朋友聚會介紹認識，對方在建築業工作，由於兩人才剛開始交往，戀情就立刻曝光，讓米可白坦言有點擔心把男生嚇跑。