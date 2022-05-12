白冰冰直說和陽帆主持《我愛冰冰秀》默契十足，會等他康復後再錄影。（中視提供）

綜藝大哥陽帆今（12日）傳出確診，他和白冰冰主持的《我愛冰冰秀》因此取消錄影。帆嫂Julie受訪時表示陽帆昨因喉嚨有點癢癢，加上要錄影所以快篩，沒想到出現兩條線，夫妻倆當天下午趕緊去檢驗所送急件PCR，結果陽帆確診，她則陰性，由於是密切接觸者，她得3＋4隔離，夫妻倆只好暫停工作。

Julie說陽帆目前狀況只有喉嚨痛跟輕微咳嗽，因住在同一棟的弟弟目前出國，所以陽帆確診後，就搬到那邊住，與全家隔離。老公被隔離還習慣嗎？Julie回：「他說他很開心，有自己的房間、客廳。」但透露送餐給老公時，要求他不能說話，以免飛沫傳染，笑說：「我看他（指陽帆）臉上其實有點落寞，一副他做錯什麼事情。」

不過，夫妻倆幾乎都同進同出，想不出陽帆中鏢的感染源，Julie還自嘲自己很神經質，即使夫妻倆之前外出吃飯，仍採九宮格坐法，加上家裡有3位老人家，她不斷地在家裡清消，防疫措施做滿做好，「在他（指陽帆）確診之前，我一直是家裡的壞人，我只要每次吃飯，桌子、椅子都會用酒精擦一遍。」

Julie曝陽帆很重形象，擔心隔離期間不小心吃肥，要求飯不要太多，嚷嚷說：「我不能一直吃，我要保持身材」。她說老公跟身邊確診的人狀況比起來好很多，自豪：「有老婆顧有差。」她也稱在國外工作的兒子打了3劑BNT，去年12月也確診，症狀如感冒，當地醫生只開普拿疼，兒子怕她太擔心，安撫說當地沒確診的人，反而會被笑有社交障礙。

此外，《我愛冰冰秀》上周已經停錄，主持人白冰冰說陽帆是節目靈魂人物，兩人默契超好，為了安全就先暫停，並透過群組給陽帆加油打氣，等他康復後再恢復錄影。白冰冰現在沒錄影幾乎足不出戶，「我所有的餐會，在前幾個月都取消了。」她說沒事就在家放空、看天空，前幾天還救了一隻小鳥，讓她開心不已。