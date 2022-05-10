周潤發在街頭狂奔，跑到布魯克林大橋下。（甲上提供）

經典浪漫愛情片《秋天的童話》在影迷心中是周潤發、鍾楚紅這對銀幕情侶的最佳代表作，周潤發飾演在紐約唐人街呼風喚雨的「船頭尺」遇上鍾楚紅所飾演的留學生「十三妹」，當她因為遭遇失戀而崩潰的時候給予支持，2人之間也漸漸生起一段曖昧情愫。導演張婉婷透露，最初和周潤發談定合作時，他正逢演藝事業低潮期，甚至被認為是票房毒藥，但她一眼認定周潤發，認為「船頭尺」這個在異地謀生的角色非周潤發莫屬，就此說定合作。

準備前往紐約開拍前一天，吳宇森所執導的動作強片《英雄本色》上映當日開出紅盤，她進戲院看完立刻明白周潤發即將成為票房巨星，身價肯定大漲，於是打電話給周潤發問：「我要去紐約了，你還會來嗎？」沒想到周潤發爽快地說：「我既然答應你，那就去吧！你先出發，我會隨後去。」讓張婉婷大讚他是英雄，很有信用。編劇羅啟銳更坦言，周潤發後來私下和他吐露心聲，其實自己得面對很多困難：「一方面要面對黑社會的電影製片人，另外一方面又要面對會哭的導演，但我懂得面對黑社會的電影製片人，不懂得怎麼應付一個會哭的導演。」暖男表現超圈粉。

片中有許多氣氛浪漫的紐約場景，其中一幕是鍾楚紅搭著陳百強的豪華敞篷車搬家離開，周潤發一路狂奔想要追回她，甚至冒險跑到車水馬龍的布魯克林大橋下，深情模樣令影迷至今難忘。導演張婉婷表示這場戲的靈感來自影史經典《阿拉伯的勞倫斯》，希望在《秋天的童話》也有機會能以長焦段鏡頭拍攝，因為受限於當時攝影跟焦與後製技術，沒辦法在後期調色，將白天的畫面調成黃昏般的顏色，只好土法煉鋼，拜託周潤發在每天傍晚5點回到同樣光源的場景演出，沒想到周潤發最後竟然連續跑了10幾天，再累也都毫無怨言，展現敬業態度。

除了演技過人的發哥之外，更有當年轟動中港台的男神陳百強飾演鍾楚紅男友，編劇羅啟銳對他演出印象深刻，認為香港沒有多少藝人能有這種美國東岸的富家公子貴氣，而且每次出現都能令鍾楚紅心裡有如小鹿亂撞，並笑稱當時自己和導演張婉婷都是陳百強歌迷，他絕對是角色「文森」的不二人選。陳百強則在一次訪談時表示很開心能參與該片，笑說：「因為我們三人都是很好的朋友，不知道要怎麼打發等待的時間，幸好大家可以互相開解。」

該片35週年4K數位修復版20日上映前夕正逢周潤發生日，片商特別與光點華山電影館合作舉辦「發哥生日同歡場」活動，於18日19點35分搶先放映，凡購票入場即贈送A3電影海報乙張，影迷扮裝周潤發經典角色，例如《秋天的童話》的鴨舌帽與卡其外套、《英雄本色》墨鏡搭配風衣、《賭神》穿西裝梳油頭、《臥虎藏龍》的長袍等，再贈送2張電影交換券，預售票在明（11日）下午3點30分正式開賣。