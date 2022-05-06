近期美國紐約接連舉辦了兩大晚宴，分別是《Met Gala》「時尚奧斯卡」，以及由公益組織《Apex For Youth》主辦的頒獎盛典，在這兩大盛會中大陸混血滑雪女將谷愛凌都有出席，並以不輸影視明星、模特兒的裝扮華麗登場，身為體育圈的「時尚新寵兒」，她的人氣在北京冬奧後可說是攀升到最高點。

《Met Gala》是由紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art's )所舉辦的慈善晚宴活動，這場晚宴於台灣時間5月2日盛大展開，會中聚集了非常多知名影星、體育明星及模特兒，包括驚豔全場的演員布蕾克萊芙莉(Blake Lively)、超模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)、金卡戴珊(Kim Kardashian)、楊紫瓊等人，谷愛凌能夠出席真的相當不容易。

晚宴中谷愛凌身著一襲黑色連身皮衣短裙，搭配黑色腕帶還有黑色系指甲油，並穿上厚底黑色及膝長靴，展現十足酷勁，非常有個性，當天她在個人IG發出幾張照片，裡面更有她和知名影星艾瑪史東(Emma Stone)、克蘿伊摩蕾茲(Chloe Moretz)等人的合照，看來她在這場晚宴中結交了不少明星好友，也證實她的人氣非常旺。

昨天她則在公益組織《Apex For Youth》主辦的頒獎典禮繼續登場，並領取下一代領軍人物大獎(Next Gen Award)，她在這場盛會一改幾天前酷勁風格，穿上銀色亮面連身禮服，上半身以斜肩設計露出性感香肩，下半身則巧妙開岔，讓她的筆直長腿嶄露無遺，踩上銀色亮麗高跟鞋更使她168公分身材顯得更加修長，宛如模特兒一般。