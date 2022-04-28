中華藝校時尚工藝展–「嬉春」，金工及陶藝作品。(藝校提供)

中華藝術學校2022春季展演「咱的春天 咱的夢」系列二，時尚工藝展—「嬉春」，即起至6月1日止，在藝校北校區N11藝廊預約參觀，結合生活文創商品、流行服飾、創意工藝、流行飾品、木作漆藝類作品，現場還有壓印卡片、鋁線飾品體驗，可做為母親節禮物。

時尚工藝展「嬉春」由時尚工藝科、美術科學生共同創作展出。美術科學生林筠潔說，學校是新課綱前導學校，在多元創新與跨域學習的環境下，自己除了具備美術的專業技能學習外，更同時能運用時尚工藝科的設備機具，產出兼具文創與生活美學的想像與發展性。

展出期間正逢溫馨的5月，中華藝校還特別安排時尚工藝科的特色課程「壓印與鋁線飾品」體驗，讓參觀民眾在現場壓印製作獨一無二的母親節卡片，寫下對母親感恩的話；鋁線飾品實作體驗部分，也可發揮個人創意與巧思，製作永不凋謝的玫瑰或是戒指飾品。

中華藝校時尚工藝科為全國首創科別，課程有時尚設計、創意工藝、生活文創等實用性內容，學生在課堂上可發揮自我的想像力與創造力產出創客作品，不少作品多次在全國學生專題製作榮獲前3名，每年更獲邀參加時尚服飾設計走秀活動。