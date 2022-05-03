俄羅斯以假公投、真併吞烏東頓巴斯（Donbas）地區的消息頻傳，企圖仿製2014年奪下克里米亞半島的劇本。一名美國高級官員揭示高度可靠情報，稱「假公投」預計在5月中旬舉行，屆時不只頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克州（Luhansk）會被控制，連刻松市（Kherson）的民主也來日不多。

根據《紐約時報》（New York Times）3日報導，白宮週一表示，俄軍計畫未來幾天內擴大併吞烏克蘭領土，儘管現階段就連關鍵地區都難搶下，也可能集中火力在烏東大部分地區。

美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）接受採訪時表示，「俄羅斯計畫舉行的公投選舉試圖合法化、民主化吞併行動。」更強調，克里姆林宮正在用當年奪下克里米亞同套劇本控制烏克蘭最親俄的頓巴斯（Donbas）地區，接下來連黑海港城刻松市（Kherson）都難保被控制。

2月24日俄烏戰爭爆發，莫斯科承認烏東分離勢力頓內茨克及盧甘斯克從烏克蘭獨立出來，普丁更派出維和部隊強佔該區域。另一方面，刻松為俄軍第一個佔領的主要大城，目前更在境內推動取代烏克蘭貨幣荷林夫納，改以盧布交易。