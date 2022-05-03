根據歐盟消息人士指出，俄羅斯總統普丁下令一周內奪取烏克蘭總統出身地克利福洛（Kryvyi Rih），讓俄羅斯軍官陷入混亂；更有關注對烏戰爭的網路帳號U0I表示，俄軍已經損失大量士兵來完成丁的命令，每天至少400死。

《每日星报》（Daily Star）報導，在對俄軍方高層失去耐心後，普丁決定親自掌控對烏軍事行動，他給他的軍官一系列雄心勃勃的新目標和戰爭要求，並訂於5月9日勝利日前實現。普丁要求俄軍必須佔領克利福洛，若俄軍成功佔領該地，將對俄的對外宣傳大有助益。

🇷🇺 attempted to advance in the direction of Kryvyi Rih by attacking Ivanivka and Zahradivka. They also shelled 🇺🇦 defensive positions to the East of those settlements.#Russia #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/tJ3v3QEChZ — Pedro Gallego Gil (@_SirPeter) May 2, 2022

但據說俄羅斯軍官對在5月9日攻佔該地的目標感到悲觀，網路帳號U0I寫道:「我們從通訊中得知，普丁要求將軍德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）在勝利日前佔領澤倫斯基的故鄉克利福洛，俄羅斯軍官感到非常震驚。」該帳號更表示俄軍的裝備不斷出現故障，且每天損失400名士兵。

克利福洛位於烏克蘭中部大城聶伯城（Dnipro）西南方，聶伯城同時也是烏克蘭第四大城，是聶伯州的首府，緊鄰烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk），自戰爭開始以來一直遭到俄軍猛攻。