一場探望戲，讓王樂妍和陳謙文哭到無法自己。（台視提供）

台視戲劇《美麗人生 女人當家》，最近劇情急轉直下，王樂妍的兒子跌入蝦池，再加上陳謙文劇中不幸的一場車禍意外，王樂妍心力交瘁，為了照顧陳謙文心碎哭倒，陳謙文也強忍著身體的痛苦，安慰王樂妍。

這場戲設定王樂妍剛進入病房時，要笑著探視陳謙文，但情緒隨即轉成擔憂、落淚，王樂妍直喊：「好難喔，要怎麼笑！」，陳謙文眼淚也止不住的一直從眼角流出，他表示：「因為被對方情緒感染，當下太投入了。」，導演見狀趕緊上前講笑話，試圖緩解現場悲傷的情緒。

王樂妍在病榻前情緒由喜轉悲，但兩人情感太濃，一看到對方、想到當下就無法自己，數度哭到泣不成聲、雙眼浮腫。王樂妍事後表示：「快虛脫了！我很怕病房戲，真的受不了，一開始要笑就很難笑。應該是目前為止最難拍的一場戲。」

她透露之前雖然曾經拍過10小時的哭戲，但仍不及這一下午的澎派情緒，「今天的戲比之前所累積起來的都更爆炸。」王樂妍下戲之後整個人鬆了一口氣，頂著腫脹的雙眼表示：「我現在看東西視線都是模糊的。回家都要冰敷超久，上次回家冰敷到凌晨兩點才敢上床睡覺，結果隔天起床還是腫的。」她也說因為這場哭戲一開始就大哭，所以很前面就開始腫，也苦笑表示，不知道明天眼睛會變成什麼模樣。

陳謙文則是太過投入，事後再度想起拍攝這場戲，都會忍不住掉淚，並且呼籲觀眾：「一定要收看！」。《美麗人生 女人當家》每周一至周五晚間八點首播，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。