陳百強在《秋天的童話》飾演和鍾楚紅遠距離戀愛的男友文森。（甲上提供）

被譽為「東方瑪麗蓮夢露」的鍾楚紅，曾與金馬影帝周潤發共演8部影視作品，7部都演情侶，其中最令影迷津津樂道的就是《秋天的童話》，該片由香港影壇知名夫妻檔羅啟銳、張婉婷分別擔任編導，描述女大生李琪隻身到紐約讀書，家人安排她投靠在當地唐人街呼風喚雨的船頭尺，在異鄉的他們一起經歷風雨，逐漸對彼此產生感情，李琪在船頭尺的支持之下，從嬌嬌女變成獨立自主的女性，卻也發現身份地位的差異成為問題。

導演張婉婷透露，當時她剛從紐約回到香港，並不知道鍾楚紅與周潤發已經搭配過多部作品，曾被投資方要求換角，擁有敏銳直覺的張婉婷仍堅持要這對組合，強調鍾楚紅的嬌憨氣質、搭配周潤發的耿直形象最符合劇本角色設定，才造就現在大家看到的愛情經典電影。片中鍾楚紅原本和男友陳百強談著遠距離戀愛，沒想到當她到紐約要給男友甜蜜的驚喜時，發現對方早已劈腿愛上女同學，還大言不慚地說：「你別這麼小氣嘛，這裡的女孩子都這麼開放的。」超渣發言讓鍾楚紅徹底心碎，深受打擊而封閉自我。

戲外鍾楚紅的境遇則完全相反，演出《秋天的童話》時已經紅遍大街小巷，在亞洲可說是風靡萬千男女不但影壇男神劉德華、張國榮都為她傾倒，鍾楚紅更在節目上爆料，當年拍攝許鞍華作品《胡越的故事》時，周潤發第一次合作就開玩笑對她壁咚，按著她的肩膀猛放電狂撩，讓當時年僅19歲的鍾楚紅嚇得哭出來，可見她魅力驚人。

而當時27歲的她要挑戰18歲的學生角色，演出個性天真單純又帶點嬌氣的女大生李琪，卻毫無違和感，更因為導演張婉婷的百分百信任，鍾楚紅盡情發揮演技，成功二度獲得亞太影展影后殊榮肯定。《秋天的童話》35週年4K數位修復版將於5月20日重返大銀幕。