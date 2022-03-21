基隆童話藝術節今年強勢回歸，5千名小學與高中生一同創作，由在地藝術家李奇鴻策劃，以「大自然的禮物：沐雨」為核心概念出發，展出藝術裝置「Nature! OUR Gifts」，帶入能源再生與永續概念，將會在3月21日至4月5日展出，市長林右昌期盼全台灣大小朋友，都能到基隆海洋廣場共襄盛舉。

林右昌表示，童話藝術節不是為辦而辦，用意在結合學校教學與活動，是小朋友展演成果之一，利用基隆得天獨厚的山海環境做創作理念，這些年都在海洋廣場舉辦，每次都有不同主題創作，活動期間展演解說都由小朋友擔任，能讓小朋友更有自信，不僅僅看展覽或表演，更是親身創作，爸媽們會很驕傲。

策劃人．在地藝術家李奇鴻則說，小朋友才是基隆童話藝術節的主角，每個小朋友都是藝術家與創作主人，此次創作結合「Taipower D／S ONE」台電電幻1號所，把再生能源當作老天給我們的禮物，雨滴也是老天給基隆人的禮物，希望帶著小朋友思考，雖然沒辦法改變氣候，但是能夠改變觀看眼光。

市政府提醒，雖然疫情影響仍然存在不可輕忽，但是也越來越穩定，因此決定2020年基隆童話藝術節回歸舉辦，雖然縮小規模，但是也能給所有參與大朋友與小朋友，沉靜在快樂的氛圍中，藉由藝術家與學子們的巧手，藉由裝置藝術，基隆人最深刻的生活記憶「雨滴」，讓觀賞者能沐浴其中。