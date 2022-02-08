家喻戶曉的英國兒童奇幻文學名著《愛麗絲夢遊仙境》，幻想、謎樣的驚奇冒險情節，不只令小朋友著迷，更多次被改編為戲劇、電影、電視等。1951年迪士尼影業製作的動畫電影《愛麗絲夢遊仙境》裡的愛麗絲，身著藍色服裝及白色圍裙的形象，及許多奇幻的場景令人印象深刻。一卡通公司特別取得華特迪士尼公司授權合作，開發「愛麗絲夢遊仙境系列一卡通」，重新演繹大人樣的夢遊仙境，英式紳士仕女風格，讓復刻童話也可以優雅又時尚。

匆忙白兔的懷錶、掉進洞裡的愛麗絲，還有引人入勝的奇幻花園，是童話中讓大小朋友印象深刻的記憶點，一卡通公司這次精心將這些經典畫面復刻重現，重新演繹出新的時尚風格，推出全新系列一卡通。夢遊仙境《Alice》一卡通，畫面營造出愛麗絲掉進洞裡緊張氛圍的動感；而《White Rabbit》懷錶造型卡，運用透明卡呈現復古懷錶質感，將童話的趣味感與英國的紳士風作出巧妙結合；另一款《Garden》造型卡，將童話中英式花園的復古元素與時尚的小配件重新組合，打造出時尚感十足的仕女風格，讓一卡通不只有功能性，更可以是服飾配件的一部份。

夢遊仙境系列一卡通包含《Alice》一卡通、《White Rabbit》及《Garden》造型一卡通共三款，《Alice》一卡通每張售價100元，《White Rabbit》及《Garden》造型一卡通每款售價只要170元，2月9日起可於全台7-ELEVEN、全家、萊爾富、一卡通台北服務中心以及高雄捷運商品館等實體通路購買；也可於momo購物網、蝦皮商城、東森購物、有閑購物等一卡通電商平台訂購，此外，2月底於高雄夢時代購物中心主題快閃店也有展售。

夢遊仙境系列一卡通，成套收藏不到500元就能輕鬆入手，無論是送禮或自用穿搭都是優質實用的好選擇。