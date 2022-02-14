連續五年獲得全台拉麵金賞第一名的台北「鬼金棒」拉麵，也受不了物價上漲宣布漲價，昨天（13日）在臉書表示，最晚4月會調漲價格，這也是8年來首次漲價，反而讓粉絲高興，大喊「早該漲了」、「別漲太少」、「希望漲價後人少點！這樣就不用排隊了」。

「鬼金棒」拉麵在台有3家分店，以辣麻味噌拉麵為招牌，可依喜好調整麻度及辣度，從無辣、無麻到最重口味的「鬼增量麻」、「鬼增量辣」，每天門口都有大排長龍，是台北代表性的拉麵之一，過去更有人挑戰「鬼增量辣度」後身體不適叫救護車，而宣布停賣增量辣度。

鬼金棒昨天在臉書宣布，由於1月份仔細計算所有人事、食材，水電、勞健保、薪資、二代健保、房租等通通都漲價，萬物齊漲下，因此也要調整價格，強調8年來一直都維持一樣價格，「如今所有成本都大幅上漲的時代，我們必須調整價格，請多見諒」，表示最晚4月會調漲，詳細日子之後公布。

漲價消息一出後，粉絲們紛紛留言，「漲起來！」、「新台幣支持」、「別漲太少」、「漲了還是吃爆」、「希望漲價後人少點」、「掐著錢包光顧」、「漲到沒人排隊我都支持」，還有人表示，「早該漲了，我2016年8月第一次吃鬼金棒沾麵就賣230元。2022年了，5年多了，現在還是230元，太佛了」。