快煮麵龍頭阿舍食品18日宣布推出專利雙軌道刀模的流星麵體，微風集團董事長廖鎮漢強調，專利麵體將掀起麵食新革命，也是競爭激烈的快煮麵市場爭霸下一戰；阿舍食品總經理羅大為則指出，快煮麵所牽連到的麵粉、油脂等原物料漲一年多，但目前阿舍乾麵不考慮漲價，反而逆勢推新研發麵體，為下一個10年打好基礎。

阿舍快煮麵去年全球賣出1.2億包，今年新廠預計7月起開始稼動，預估產能將有望大增80％，全球銷量目標上看2億包。阿舍食品在疫情期間不僅銷售大放異彩，更投注大量資源設立阿舍2.0科技食品大廠，將創新與多元食品線作為下個10年的目標，今年更首度推出科技蛋，以及歷經兩年的研發推出專利雙軌道刀模，打造出極致彈牙的「流星麵體」，並搭配以先進製程製作的純素食、無MSG健康素食炸醬風味醬包，以獨特口感搶攻炸醬老饕的味蕾。

羅大為表示，炸醬一直是台灣最暢銷的好滋味，因此在醬料的研發下足苦心，採用最先進的醬料製程技術，製作出完全不含MSG（味精）以及素食可食的全新阿舍炸醬。