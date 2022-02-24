宏碁(2353)今年NB重心放在商務筆電市場的拓展，一開春就發表全新2款筆電，Swift 5筆電，訴求專為高階主管和差旅商務人士所設計的頂級筆電；Swift 3筆電則強調適合「隨身帶著走」生活型態的消費者。宏碁今年1月合併營收251.58億元，較去年同期增長7.1％，為2014年以來的同期新高。

Swift 5和Swift 3筆電，搭載第12代Intel Core處理器及細緻的觸控顯示器和Intel Iris Xe顯示晶片，且具備全天的電池續航力，挑戰輕薄筆電的極限，滿足行動商務人士所需。

宏碁資訊產品事業筆電產品總處長林恭正表示：「全新Acer Swift 5專為高階主管及行動商務人士所打造，兼具效能及便攜的完美平衡；此外，Acer Swift 5不僅獲得Intel Evo認證、提供絕佳的使用體驗外，其機身更採CNC成型的一體式時尚設計，且配備細緻的觸控顯示器。」

Swift 5採CNC工藝處理的一體式時尚機殼外觀，以航太級鋁材製成的輕薄設計，重量僅1.2公斤、厚度僅1.495公分，內建16GB雙通道LPDDR5 記憶體及最高達2 TB的PCIe Gen 4 SSD固態硬碟。電源按鈕上內建支援Windows Hello之指紋辨識器，使用者能輕鬆且安全地登入電腦。長達10小時的電池續航力，在緊要關頭，可30分鐘內快速充電，產生超過4小時的電池電量。Acer Swift 5採用OceanGlass環保觸控板，不僅環保還提供光滑的玻璃般觸感，具備Microsoft Precision Touchpad認證，支援多指手勢。

Acer Swift 3（SF314-512）14吋筆記型電腦適合攜帶使用，提供三種顏色選擇，且搭載第12代Intel Core處理器和高達2 TB的SSD固態硬碟；配備明亮的16：9 QHD或FHD觸控顯示器，且採用Acer時序雜訊抑制技術的FHD視訊鏡頭，實現更好的視訊品質；此外，Wi-Fi 6E及DTS Audio技術提供絕佳的串流體驗，同時亦包含了基本連接埠：USB Type-C、USB Type-A和HDMI 2.1。支援快速充電，充電30分鐘即可提供4小時的電池續航力；此外，亦配備TwinAir雙風扇散熱系統，較單風扇相比提升65.8%的散熱效能。