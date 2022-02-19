民眾黨立委邱臣遠。（資料照／林縉明攝）

主計總處最新統計，台灣去年實質薪資倒退0.04％，是5年來首度衰退，民眾黨立委邱臣遠痛批，蔡政府一再自豪去年經濟成長6.28％史上最佳，事實上物價漲幅比薪水更高，能買的東西更少，通膨完全吃掉了薪資成長，蔡總統還敢自豪台灣經濟史上最好嗎？

受到疫情影響，各國經濟成長衰退，但台灣去年經濟成長6.28％，史上最佳，讓蔡政府自豪，行政院長蘇貞昌更是多次對外宣揚台灣經濟表現佳，政府透過調薪、減稅，把成果與全民共享。

不過，近期民生物價漲聲響起，讓民眾非常有感，像是油價恐飆創7年新高、 肉鴨全台大缺貨、缺蛋、早餐店荷包蛋漲5元等。這些不只是新聞標題，而是真實有感的物價上漲，民眾抱怨之餘，最擔心的問題是：「還會不會漲下去？」

邱臣遠表示，蔡政府自豪經濟成長表現佳，離民眾的真實感受很遙遠，台灣去年實質薪資還倒退0.04％，是5年來首度衰退，代表通膨完全吃掉了薪資成長。

邱臣遠呼籲，政府在掌握到漲價相關跡象時，應該進行調節並提早因應，不要總是搞出萬年不變的凍漲、補貼，不然就是弄個國家隊，最後沒招再說物價漲了薪資也有漲，仿佛民眾的憤怒是在無理取鬧，現在主計總處統計出爐，蔡政府還敢大聲說經濟有多好嗎？