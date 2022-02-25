陸委會主委邱太三。（趙婉淳攝）

外交部長吳釗燮。（趙婉淳攝）

立法院今天開議，大批媒體關注俄烏開戰對台海情勢的影響，外交部長吳釗燮對此不願受訪，僅說以外交部發言為主。被問到有人認為「今日烏克蘭是明日台灣」，退輔會主委馮世寬僅回「現在這些發言都是無知！」

繼給予烏克蘭東部頓內茨克與盧甘斯克共和國外交承認後，俄羅斯總統普丁24日進一步下令在烏東頓巴斯地區執行特殊軍事行動，俄軍隨即對烏克蘭展開攻擊，首都基輔等多個城市傳出爆炸。

行政院長蘇貞昌今天率部會首長到立法院進行施政報告與備詢，媒體紛紛追著蔡政府官員詢問俄烏情勢後續影響。

一見到退輔會主委馮世寬，媒體先和馮寒暄並詢問身體狀況有無好轉，馮笑說，「身體還好，但醫生要他不要多講話！」但最終仍禁不住媒體追問，「今日烏克蘭是明日的台灣嗎？」、「會保衛台灣嗎？」，馮回說「現在這些發言都是無知！」

陸委會主委邱太三受訪時，對於台海情勢是否受影響回應表示，沒有特別注意到大陸軍機有更多的行動，但針對烏克蘭情勢變化，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌都指示相關單位要做好各種因應準備，也注意到對岸可能做認知作戰的操作，我們關注的是這一點。

邱太三強調，烏克蘭政府機關網站也有受到駭客的攻擊，因此蔡英文和蘇貞昌都指示在這一點我們要加強。