俄羅斯軍隊大舉入侵烏克蘭，美國和北約除了口頭譴責和祭出一些實效可疑的制裁，沒有任何保護烏克蘭的實際行動，這讓台灣人興起了「今日烏克蘭，明日台灣」之嘆。

對於台灣的安全，民進黨政府沒什麼好吹牛的，重點不是在我們有沒有能力扺抗中共的軍事入侵，而是政府都是在期待或仰仗所謂的「國際道義支持」及美國的軍事介入。去年美軍撤出阿富汗，現在俄軍入侵烏克蘭的案例，讓大家知道「國際支持」的不可靠。

去年美軍撤出阿富汗，台灣人就心有戚戚焉，如今再看到俄羅斯入侵烏克蘭，國人更強烈感覺到，俄烏戰爭和台海兩岸的局勢相似度極高。不知此時蔡政府和國人看到烏克蘭慘遭戰爭蹂躪，會不會擔心中共一旦動武，台灣在孤立無援之下能撐幾天。一言以蔽之，這都要歸責於民進黨為了奪取政權，不擇手段使出台獨牌，才把兩岸關係搞砸到今天這個局面。

歷經兩次世界大戰的慘痛死傷，舉世各國政府的外交折衝都是以避免兵戎相見為上。即使歐盟與俄羅斯，美國與中共，都視對方為「戰略競爭對手」，但美國、歐盟長期以來與中、俄都是透過外交及經濟手段角力，此次俄烏戰爭，美歐也都未出兵至烏克蘭。

台灣與烏克蘭特別相像。台灣自中國大陸「分離」，與強調「台灣屬於中國不可分割的一部分」的大陸隔海相望。烏克蘭則自前蘇聯分離獨立，與懷念前蘇聯榮光的俄羅斯緊鄰。無論從軍力或其他資源相比，台、烏遠弱於中、俄，這是不可爭辯的事實。

《孫子兵法》有云，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」弱勢方要和強勢方相處，上上之策即是伐謀及伐交，讓雙方能和平相處，不致兵戎相見。烏克蘭自前蘇聯獨立後，一向採取友好俄羅斯的方針，和西方的美歐保持既親又離的模糊關係，因此，和強大的近鄰俄羅斯保持了幾十年的平靜關係。

不料，後來烏克蘭人民投票選出了一個親美歐、北約的政府，讓局勢變得緊張起來。2014年，俄羅斯找個藉口，就動兵拿下了烏克蘭的克里米亞半島。今年，俄羅斯又在西方各國的各種威嚇下，海陸空大舉入侵烏克蘭，誓言要解除烏軍武裝，推翻親西方的烏國政府。目前擺在世人眼前的，就是烏克蘭人大舉出逃，俄羅斯飛彈火炮打死烏克蘭平民的可怕景象。

而一再誓言支持烏克蘭的美歐各國，如今又在哪裡？除了動動嘴皮子，嗆聲要給俄羅斯前所未見的制裁之外，也未見實際軍事介入。這使得烏克蘭總統澤倫斯基感嘆地說：「我們被迫孤軍奮戰，保衛國家。」、「誰準備與我們並肩作戰？我沒有看到任何人。」這番話，最值得蔡政府深省。

台灣由國民黨執政的時期，與中共保持若即若離的交流，不激怒北京，讓兩岸關係平穩。當台灣人和烏克蘭人一樣，選出了一個口口聲聲「抗中保台」，把對岸當敵人的民進黨主政，海峽情勢丕變，變成了外國媒體眼中「全世界最危險的地方」，各方都擔心中共會武統台灣。

看到首都很快就被俄軍攻破的烏克蘭，回頭再看看民進黨政府高喊「抗中保台」的畫面就特別顯得刺眼。不斷搞台獨激怒中共的民進黨政府，其實正是在出賣台灣人的安全與福祉。