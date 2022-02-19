健保多項部分負擔將調漲，檢驗檢查、藥費部分負擔都會調整10~20%，健保署長李伯璋更說，「要讓民眾有一點痛但不能恨」，引發各界關注。民進黨台北市議員王世堅痛批李伯璋的心態和溝通能力很差，「拜託，能不能溝通好一點？」不要都認為人民好像就是要占政府便宜。

王世堅18日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，隨著國民素質提升、公民文化形成，政府不管對醫界還是全民做道德風險的設防，其實是不必要的。要檢驗，是醫生認為有必要，民眾也不會每天都想做檢驗，健保是台灣很自豪的制度，台灣的健保和醫療水準「價廉物美」，因此政府要調整任何費用時，要更加小心 不要違背當初的良法美意

王世堅直言，健保署長李伯璋的心態和溝通能力都有問題，他說「我們要讓民眾有一點痛但不能恨」，什麼叫「讓民眾有一點痛但不能恨」？這心態就不好，溝通能力很差，現在萬物齊漲，大家又要對抗疫情和通膨，「拜託，他能不能溝通好一點？不要講這種刺激性的話」。

王世堅認為，這種心態就是，好像人民就是要占政府便宜；「作之君，作之師」，好像由他們決定哪樣檢驗、慢性處方箴要漲價，這樣的心態要改變。蔡英文總統一再昭示「謙卑謙卑再謙卑」，如果非調不可的話，至少要好好溝通、濤整心態。

王世堅呼籲健保署和行政院討論，是否可以把額外的稅收用於補足健保虧損的部分，並把帳目列清楚，向全民報告和說明。