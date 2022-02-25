急診部分負擔調整方案。（健保署提供／林周義台北傳真）

檢驗檢查部分負擔調整方案。（健保署提供／林周義台北傳真）

今年度健保費率維持5.17％，根據試算，年底安全準備金將不足1個月保險給付支出，今健保會將就此展開5項配套的討論，其中也包含研議已久的部分負擔。根據健保署最新版方案，大醫院一般藥品上限將調至300元，慢性病連續處方箋及檢驗檢查不再免費，而輕症患者赴大醫院掛急診則將被多收費，不過經濟弱勢、重大傷病患者仍維持免部分負擔。相關細節有待今日健保會後揭曉。

根據最新方案，此次一般藥品部分負擔中，仍比照既有規定，維持100元以下免收，另基層診所、地區醫院維持200元上限，不過區域醫院及醫學中心上限則調高至300元。

慢性病連續處方箋方面，首次收取方式比照一般藥品，即100元以下免收，依醫療院所層級收取上限200元及300元，不過第2次起區域醫院、醫學中心至多收取100元，而基層診所、地區醫院及社區藥局則免收；

急診方面，地區醫院以下層級收費不變，即維持150元，但醫學中心、區域醫依檢傷分類調整，較危急的1～2級少收100～150元，第3級收費不變，4～5級則增收250～300元；

另依最新方案，門診檢驗檢查也不再免費，基層診所、地區醫院，若接受200元以下的檢查，可免收部分負擔，超過則收10％，上限100元，而區域醫院、醫學中心若經轉診，收取比率為10％，至多收取200、300元，未經轉診則比率升至20％，之所收取300、400元。民眾未經轉診前往醫學中心接受電腦斷層檢查，部分負擔加上掛號費可能就破千。

為確保經濟弱勢及重大傷病患者的權益，此次調整方案仍維持免收。根據健保署試算，新方案對全年每人累計需增加部分負擔的影響中，以「不受影響」所占人數比率最高，約佔32.2％，另有26.8％全年多出10元~200元負擔。