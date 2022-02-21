嘉義縣永在食安大樓衛生局實驗室通過衛生福利部食品檢驗機構認證，同時也是台灣衛生體系動物用藥四環黴素唯一專責實驗室，目前已獲13類51項檢驗項目認證，項目涵蓋動物用藥、防腐劑、食品添加物等，衛生局規畫今年再擴充為15類467項檢驗項目，為品安全把關。

衛生局實驗室2021年5月進駐食安大樓，今年1月14日通過衛福部食品檢驗機構認證，檢驗能力獲中央肯定。衛生局指出，往年萊豬乙型受體素檢驗採聯合分工送驗至其他縣市，食安大樓實驗室如今也具乙型受體素檢驗能力，並持續參加衛福部食品藥物管理署及英國中央科學實驗室（FAPAS）舉辦檢驗能力試驗，去年參加11場次皆獲良好成績，食品檢驗能力達國際水準。

縣長翁章梁表示，實驗室認證標章不但是檢驗品質的象徵，也是食品安全的保證，嘉縣正走在農工大縣途中，除發展農業更須兼顧品質保證、食的安全，環環相扣缺一不可，衛生局不斷精進檢驗能力，積極建立具競爭力與公信力實驗室，為縣民食品安全把關。

衛生局長趙紋華說，食品檢驗攸關民眾食用安全，必須確保實驗室的檢驗程序符合國際標準，才能提供可靠且具公信力的檢驗報告，衛生局在食品安全部分最嚴謹稽查，檢驗雙把關機制，結合衛教宣導提升民眾食安認知，避免不必要的恐慌。