陷入債務危機的大陸房地產商恒大宣布，與光大信託及五礦信託簽訂合作協議，出售4個項目股權，恒大收回項目部份前期投資人民幣（下同）19.5億元，化解項目涉及的70.1億元債務。

香港經濟日報報導，光大信託最終實益人為中央匯金及中國財政部，五礦信託最終實益擁有人為五礦資本、青海省政府國有資產監督管理委員會以及西寧市工業和信息化局的西寧市政府國有資產監督管理委員會。

通告顯示，4項目分別為「恒大黛山華庭」、「東莞恒大悅龍臺」、「佛山鉑睿府項目」及「廣深國際文旅城項目」，恒大出售其所持有項目公司約1成股權。

合作條款指出，信託機構將接管項目公司營運管理，並提供項目發展所需的全部資金，到項目銷售所得的款項，先用於結清項目公司應付款項，以及償還信託機構的資金投入，盈餘用於償還恒大的前期資金投入，而信託機構不以股東身份實際參與項目利潤分配。