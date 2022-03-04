國防部今年實施14天新制教召，首梯後備軍人將於3月5日入營。時力立委邱顯智今天詢問，國防部能否開放自願者優先參加教召，有無提供獎勵，國防部長邱國正回答，絕對歡迎，至於獎勵辦法，未來將視教召次數訂定辦法，他提醒，有民眾對打BB彈很有興趣，但教召是到野外從早操到晚。行政院長蘇貞昌表示，教召要參加全套，而非選擇項目，這不是餐廳點菜。

為強化後備戰力，全民防衛動員署今年元旦成立運作，國防部推動的「1年1召、1次14天」新制教召，今年估1.5萬人受召，教召期間不休假、每天施訓10小時，同時行軍里程將逾10公里，堪稱「最硬教召」。

時力立委邱顯智下午質詢行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正。（摘自國會直播）

時力立委邱顯智下午質詢說，若民眾想增強戰技，主動報名參加教召，國防部能否將他們優先排序列入教召行列，以及提供獎勵給自願參加者，國防部長邱國正說，有人自願參加教召，當然樂見歡迎，至於相關獎勵辦法，要等過一陣子，視教召次數，會訂定辦法。

邱國正提醒，有些人對於教召的確很有興趣，但仔細了解後，他大概是對BB彈有興趣，但教召是野外從早操到晚。

行政院長蘇貞昌強調，全民有心防衛國家，值得鼓勵與尊敬，同時尊重國防部的國防訓練，若有人願意增強國家戰力，都可鼓勵也有適當管道，不過，參加是參加全套，而非選擇項目，這不是餐廳點菜。

邱顯智詢問，目前的射擊訓練僅有臥射，訓練發數僅183發，打靶共用靶槍，且沒學過游擊戰、城鎮戰打法，能否因應實際戰場，邱國正說，每個國家的國情不同，至於採取跪姿、臥姿，基本就是要打得準，姿勢變換都可運用，而城鎮射擊跟在海邊射擊，動作不是一樣嗎？但國防部不以此自滿，軍隊的訓練範本與演訓教材，要依據打什麼仗來訓練。

此外，邱顯智指出，現今演習不擾民、不實施人車管制，能因應戰爭狀況嗎？邱國正回答，不希望實際狀況發生，但有演練比沒演練好。

隨後，邱顯智追問，國防部的召集令送到戶籍地，可能會有收不到召集令的可能，邱國正說，國防部與時俱進，每年或隔一陣子都會核對資料，現在有多元化的聯絡，連同寄信、簡訊、地方警局傳達。