今年度健保費率為調整，仍維持去年的5.17％，根據試算，年底安全準備金將有0.95個月保險給付支出，未達《健保法》所規範的1個月為原則。為因應安全準備金問題，本周健保會將就部分負擔、旅外國人停復保、投保金額上限等5項配套展開討論。其中的停復保制度有2初步方向，即廢除停復保制，或僅限駐外人員、遠洋漁船工作人員停復保，另投保金額上限也擬調高，預計周五揭曉。

社保司長商東福表示，因應今年度費率不調漲，本周五健保會將就5大配套措施展開討論，包括部分負擔、旅外國人停復保、投保金額上限、政府負擔及補充保費。針對其中討論許久的停復保議題，目前有2處步方向，即完全廢止停復保，或僅限公家機關駐外人員、遠洋漁船工作者使用，推估每年預估可增加約26億元健保收入。至於重新加保等待期、海外收入的議題則尚無處步共識，預計屆時也會一併討論。

除部分負擔、旅外國人停復保議題，本周五也將討論投保金額上限的調整。商東福表示，隨著基本工資調整，國人投保金額最低級距也都跟著調整，不過最高上限已經10幾年未調，外界認為已到了調整的時機。

至於政府負擔，商東福表示，現行為按照法律負擔，不過現在希望政府可以多付一點，因此計算的方式將改變。而補充保費現為就源扣繳，未來擬改為整年計算，若要改變則需要修《健保法》。相關配套措施，預計周五健保會後揭曉。