影帝周潤發（發哥）出道48年形象正面，靠著逼真的演技拿下三屆金像獎和兩屆金馬獎影帝獎項，更傳身家高達56億，但他為人親民，淡出螢光幕後經常零偽裝走在路上，近日被香港女星廖碧兒巧遇，周潤發大方接受合照要求，讓網友超羨慕。

廖碧兒20日在IG上傳與周潤發的合影，開心地寫道：「Weekend vibes.」畫面中，周潤發將眼鏡掛在帽子上，身穿鮮紅色的外套，對著鏡頭露齒燦笑，儘管白髮蒼蒼、長出魚尾紋，精神抖擻的模樣仍看不出已66歲；而一旁的廖碧兒瞬間變成追星小粉絲，露出燦爛笑容、緊靠在周潤發旁邊拍照，不難看出喜悅。

照片曝光後，吸引大批網友留言：「我想我（看到周潤發）會暈倒」、「史上最酷的男人！而他身邊是最美麗的女人」、「國際巨星」、「超幸運的」、「很棒的照片」、「周潤發老了看起來超級好」、「我的偶像」等，廖碧兒也親民地一一回覆，直指自己也是周潤發的粉絲。

周潤發個性大方，即便被民眾認出、要求簽名合照，都來者不拒，讓香港民眾、甚至明星吹起一股「集郵熱潮」，盼望自己就是下一個幸運兒。果真新春期間有一位香港女網友表示在小吃店遇到周潤發，不但得到珍貴的合照，還拿到周潤發發給店員和她的紅包，女網友透露香港的新年紅包大部分只會包5元或是10元港幣（約新台幣18元、36元）左右，但打開紅包一看竟發現有100元港幣（約新台幣357元），不禁狂讚：「發哥出手真大方」。