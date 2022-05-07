陳珊妮原訂5月21日於台北流行音樂中心舉辦演唱會「調教X教條」，無奈近來疫情升溫，顧及大家的健康與安全，為了降低非必要風險，今（7日）宣布延期至7月3日在同一場地舉辦，主辦單位呼籲歌迷們保持健康，「他日一起擺脫捆縛、相聚調教大會， 在公主的音樂裡成為更好的自己」。

陳珊妮相隔14年舉辦大型個人演唱會，無奈遭不可控因素影響必須延期，她表示演唱會從來不是時間的消耗，是所有參與的人才華的累積。「我經常懷抱感恩的心情，能有這樣的工作夥伴在身旁，同時我也相信因為自己，一直以來不放棄文本與美學上的溝通與參與，讓這個團隊更加強大並且充滿熱情。或許這真的不只是一份工作，是我們喜歡的事，是我們以各自的才能與世界溝通的期待。即便演唱會延期了，沒有人因此停下來」。鼓勵大家無論疫情如何演變，不要放棄生活中一點點的熱情與執著，「因為它們最終都會成為希望與勇氣。期待 7 月 3 日與大家相見…by 公主」；演唱會延期相關問題可上「華貴娛樂」臉書粉絲專頁查詢。