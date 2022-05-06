TRASH樂團的「Holy Trip! 精神時光屋」台北演唱會原定下周六（14日）在台北流行音樂中心開唱，在因應疫情及諸多考量之下，今（6日）宣布演出延期至7月30日於原場地舉辦。為了演唱會從2022農曆年前就展開「集訓」的TRASH表示：「準備了這麼久，考量一切以疫情為優先必須做出這個決定，希望大家都要保重身體。」呼籲樂迷們做好防疫，蓄滿體力等待7月相見。疫情風暴持續影響各地大型演出，繼上月底開始、全台演唱會陸續宣布延期，目前5月份僅剩28日在台北小巨蛋登場的「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」。

將舉辦成軍13年來首場大型演唱會的TRASH，今正式宣布演唱會延期舉行。主唱阿夜透露：「疫情爆發的這段時間，其實團隊裡的同事們都因為疫情每天的瞬息萬變而感到焦慮。」他們也分享近來因疫情攀向高峰，聽到不少身邊的朋友們確診的消息，最後與團隊考量到不願意讓喜歡TRASH的樂迷們冒著高風險觀賞演出，在經過審慎評估後，一切以防疫優先，因而延後這次的演唱會。TRASH表示：「大家千萬不要掉以輕心，隨時做好防疫的準備，身體健康最重要。」並為辛苦的醫療人員加油打氣。

「Holy Trip! 精神時光屋」演唱會將延至7月30日在台北流行音樂中心舉辦，已購買門票之歌迷可持原票券進場於原座位觀賞；如因改期而無法參與者，亦可於5月20日前辦理退票，退票辦法請至寬宏售票系統詳閱退票事宜。