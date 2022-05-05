黃偉晉原訂5月29日在台北華山legacy舉辦《CreaLife Live Tour》新歌演唱會，由於近來疫情持緒升溫，考量所有粉絲及參與工作人員的健康安全，經審慎評估後，今宣布演出延期至9月18日原場地舉辦，呼籲所有歌迷「等待的日子裡，一起努力防疫，期待演出到來的那一天」。

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