等待的日子努力防疫 黃偉晉演唱會延期相約9月見 12:252022/05/05 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃偉晉月底演唱會延期至9月開唱。（重星音樂提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃偉晉原訂5月29日在台北華山legacy舉辦《CreaLife Live Tour》新歌演唱會，由於近來疫情持緒升溫，考量所有粉絲及參與工作人員的健康安全，經審慎評估後，今宣布演出延期至9月18日原場地舉辦，呼籲所有歌迷「等待的日子裡，一起努力防疫，期待演出到來的那一天」。 獨家》離譜！放下武裝拿話筒 國防部要成立「1922國家隊」 產險公會急喊：防疫險理賠 2年內申請都有效 #黃偉晉 #9月 #舉辦 #防疫 #演出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫形同作戰 7萬快篩試劑發放中市校園密切接觸者 12:102022/05/05 生活 屏東黑鮪季開幕 海洋音樂會延期 04:102022/05/05 地方新聞 臺師大慶百年 攜手南管新錦珠劇團演出交加戲《秦香蓮》 17:062022/05/04 新消息 居家照護也能領！勞動部：確診者勞保普通傷病給付上看5343元 10:362022/05/05 生活 南市府會首長齊籲少跑攤 民代：公部門也應減少舉辦活動 10:592022/05/05 政治 新聞幕後》恐快篩之亂拖累選情 蔡英文急出手止血 04:102022/05/05 政治要聞 慶祝佛陀誕辰 玄奘大學舉辦浴佛祈福大典 10:382022/05/05 新消息 居家防疫存糧夯品 六福經典粽禮網購熱賣 09:152022/05/05 生活 桃園1999專線疫起打爆 一天逾2700通 04:102022/05/05 地方新聞 陳時中乾脆下台參選 04:102022/05/05 時論廣場 把急診留給需要的人 花蓮門諾醫院「防疫門診」分流緊繃量能 17:372022/05/04 生活 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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