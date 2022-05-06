台東海端鄉大埔部落一處1.5公頃私有地申設太陽光電，業者5日在當地活動中心辦理說明會，遭到當地族人反對。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東海端鄉大埔部落一處1.5公頃私有地申設太陽光電，業者5日在當地活動中心辦理說明會，遭到當地族人反對。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東海端鄉大埔部落一處1.5公頃私有地申設太陽光電，業者5日在當地活動中心辦理說明會，遭到當地族人反對。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東海端鄉大埔部落一處1.5公頃私有地申設太陽光電，因位於布農族部落旁，業者5日在當地活動中心辦理說明會，當地族人均反對，認為必須依據原基法取得部落諮商同意。台東縣政府表示，該地為私有地，且不受原基法需諮商同意權，仍希望業者多溝通。

「廠商和地主通通滾出去」業者5日晚間在當地辦理說明會，到場的居民幾乎一致反對設置。居民發言指出，光線反射會影響生活和行車安全，若遇風災面板損壞而導致村民危安，另面板內化學成分對環境堪憂，造成村民焦慮、影響身心理健康。

居民說，設置光電將嚴重影響部落整體環境，破壞部落未來推動食農教育及農業觀光，此外，政府推動青年返鄉從農，卻沒農地可做，怒批「廠商業者賺錢村民受害、地主收租賺錢村民受害」。

居民批「地主是缺錢嗎？缺電嗎？為什麼要跟廠商勾結呢？今天的光電板會影響我們的後代子孫，地主廠商通通滾出大埔部落」，並進一步表示，這案與知本傳統領域光電案、池上公有地光電案內容大不同，總而言之，相關的法令如原基法，私有地應適時導入合宜民情的元素，才能達到部落的共識，也或許不會引起部落的怒吼。

縣府日前對此案發布聲明，開發案件於2020年7月31日前，即取得台電核准再生能源發電設備併聯審查意見書，也符合農委會2020年7月28日修正「農業用地變更使用審查作業要點」第7點之1但書規定，該農牧用地得申請變更使用。

縣府指出，開發基地為私有地，無須依原基法經部落諮商同意，為降低附近居民疑慮，要求廠商必須辦理地方說明會，持續與附近居民積極溝通協調。另，此案自2019年12月23日申請，2021年5月18日核准興辦事業計畫，期間依各相關單位審查意見歷經多次修正，並通過水保審核，一切符合相關規定程序辦理。